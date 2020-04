Mkhitaryan e Smalling per il quarto posto

Iniziano a essere ufficiali le direttive della Fifa sulla conclusione dei campionati e sarà automatico anche estendere i contratti in scadenza al 30 giugno sino al termine (ormai prorogato) delle stagioni. Un assist per la Roma che potrà così tenere in rosa Smalling e Mkhitaryan.

Al momento le speranze di trattenere entrambi per la prossima stagione sono ridotte. Al netto del taglio degli stipendi (che farà risparmiare circa 30 milioni al club), la Roma deve fare i conti con un bilancio che al 30 di giugno sarà in rosso e lo stallo nella trattativa tra Friedkin e Pallotta non aiuta.

C'è da fare i conti con le alte richieste dei loro club d'appartenenza. Il Manchester United, dopo aver concesso il prestito annuale per 3 milioni, per lasciare andare Smalling ne vuole altri 20. L'Arsenal non è da meno, considerando che Mkhitaryan ha il contratto in scadenza nel 2021. A queste cifre la Roma non può e non vuole arrivare. La qualificazione in Champions è l'unica possibilità per cambiare le carte in tavola.

(Tuttosport)