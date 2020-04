Micki, una mira da cecchino. Fonseca non vuole perderlo

In questi giorni complicati a causa dell'emergenza coronavirus, la Roma pensa alle mosse in vista della prossima stagione e del mercato estivo. Uno dei colpi che il ds Petrachi vorrebbe mettere a segno è la permanenza in maglia giallorossa di Mkhiaryan. L'armeno, in prestito dall'Arsenal, sembra abbia più volte espresso la propria volontà di rimanere nella Capitale anche per la prossima stagione, per la gioia di Fonseca che non vorrebbe fare a meno di lui. Il portoghese lo considera un punto fermo all'interno del proprio scacchiere, dove nonostante gli infortuni che lo hanno costretto a rimanere lontano dal campo per alcune partite, Mkhitaryan in 17 presenze è riuscito a mettere a segno 6 gol e 4 assist. Tornando al mercato però sembra difficile che l'armeno resterà a Roma con un semplice rinnovo del prestito, ma il ds della Roma dovrebbe provare ad acquistare il cartellino del giocatore, che l'Arsenal non considera incedibile.

(gasport)