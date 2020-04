Micki, un jolly per Fonseca e Champions

La Roma, in attesa di conoscere quale sarà la decisione della Lega Seria A in merito alla ripresa o meno del campionato, cerca di pensare già agli obiettivi della prossima stagione. Tra questi c'è quello di tenere almeno per un altro anno Mkhitaryan, ormai diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Fonseca. Proprio il tecnico portoghese è uscito allo scoperto dichiarando di voler tenere il numero 77 un altro anno nella Capitale. L'operazione per il ds Petrachi non sarà facile però, infatti per il prolungamento del prestito si dovranno considerare tre fattori: in primo luogo Mkhitaryan dovrebbe rinnovare con l'Arsenal, visto che il suo contratto scade nel 2021; in secondo luogo dovrebbe essere proprio il club inglese a dover accettare il rinnovo del prestito; infine l'armeno nonostante il rinnovo dovrà scegliere di abbassarsi lo stipendio venendo incontro alla Roma.

(Il Messaggero)