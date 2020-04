Mascherine griffate Roma: il gadget con gli abbonamenti

La Roma studia un nuovo regalo per i propri tifosi visto che la mascherina potrebbe diventare uno strumento di uso quotidiano, soprattutto nei luoghi in cui non sarà possibile mantenere la distanza di sicurezza. Da alcuni giorni la Tmb, azienda sartoriale marchigiana che realizza gli abiti indossati dai giocatori giallorossi, ha avviato la produzione di mascherine giallorosse, da abbinare alle divise per calciatori, e utilizzabili ad esempio all'uscita dello stadio. Ma non solo: con la Roma si è iniziato a parlare anche di un uso “commerciale”. Legandolo alla prossima campagna abbonamenti. L'idea è di regalare, a chi sottoscriverà il prossimo abbonamento, una mascherina giallorossa, simile nella forma alle classiche mascherine chirurgiche, da indossare allo stadio: un dispositivo di sicurezza che possa funzionare da solo in quanto sanificabile, ma anche come copri-mascherina. La campagna non è ancora partita perché la produzione è appena stata avviata: ci vorrà del tempo, ma i tempi della stagione permettono di pianificare senza fretta.

(La Repubblica)