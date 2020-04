Mancini: "L'obiettivo è la Champions"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Va alla Roma il «derby» della solidarietà con la Lazio, ma a vincere in realtà sono tutti i tifosi che hanno effettuato le donazioni in favore del Covid Hospital di Tor Vergata. «In questo momento di difficoltà ci siamo uniti tutti, facciamo una cosa utilissima, molte persone ne hanno bisogno, i dottori e gli infermieri combattono da mesi. Chi è fortunato e sta a casa deve fare qualcosa» l'intervento di Gianluca Mancini durante la partita virtuale disputata ieri. Il difensore si è poi espresso sull’imminente ripresa degli allenamenti a Trigoria: «Non vediamo l'ora di tornare in campo, il calcio è il nostro tutto, viviamo per questo e per far gioire i tifosi. Spero che manchi poco e che ci sia la sicurezza per ripartire. I tifosi ci mancheranno, ma la cosa fondamentale è ripartire in sicurezza e sperare che tutto diventi solamente un brutto ricordo».

Il centrale di Pontedera si è poi concesso una battuta con i colleghi biancocelesti: «Abbiamo seguito il loro percorso, ma siamo proiettati ai nostri obiettivi. Vogliamo arrivare in Champions, abbiamo passato un gennaio negativo ma ci stavamo riprendendo. Pensiamo a noi, la Roma è la squadra di Roma».