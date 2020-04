Manchester United e Barcellona: prima l’incubo, poi l’impresa

Il 10 aprile è una data che fa riaffiorare alle menti dei tifosi romanisti ricordi belli e brutti. Nel 2007 la Roma subì all'Old Trafford un umiliante 7- 1, nei quarti di finale, dopo l’illusione del 2-1 al Manchester United nell’andata. Ma è anche il giorno della storica 'remuntada' che, nella stagione 2017-18, la squadra di Di Francesco riuscì a compiere ai danni del Barcellona. Il gol di Dzeko, il rigore di De Rossi e il colpo di testa vincente di Manolas, fecero impazzire di gioia i 56.575 spettatori dell'Olimpico, ribaltando in tal modo il 4-1 dell'andata incassato al Camp Nou. In semifinale i giallorossi non riuscirono a replicare l'impresa con il Liverpool: dopo aver perso 5-2 ad Anfield, la Roma vinse «solo» 4-2 al ritorno.

(Corsera)