Malagò: "Aspettavo Friedkin e il figlio"

IL TEMPO (F. BIAFORA) - L'ennesima conferma di un affare vicino al suo esito positivo, fermato soltanto dal virus. Malagò, presidente del Coni, ha fornito ulteriori dettagli sulla cessione della Roma a Friedkin: «So che la trattativa era molto avanzata, poi è successo quello che è successo, non so come evolverà, è plausibile immaginare che ci sia una pausa di riflessione a prescindere dai termini economici. Non - ha detto a Centro Suono - conosco personalmente Dan, ma persone molto vicine a lui mi hanno fatto sapere che avrebbe voluto incontrarmi insieme al figlio Ryan, che sarebbe venuto a Roma in pianta stabile una volta conclusa la trattativa». Il numero uno dello sport italiano ha poi aggiunto: «Non gestirei la Roma se qualcuno me lo chiedesse, non sarebbe serio. Un ritorno di Totti? Ha deciso di intraprendere un percorso alternativo e autonomo, poi nella vita mai dire mai».