Lukaku imbarazza l’Inter: "Avevamo i sintomi in 23"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha raccontato ieri su Instagram alla giornalista Katrin Kerkhofs, moglie dell’attaccante del Napoli Dries Mertens che «all’Inter abbiamo avuto una settimana libera per Natale. Al ritorno 23 di noi su 25 erano malati. Abbiamo giocato contro il Cagliari e il nostro difensore Skriniar ha dovuto lasciare il campo. È quasi svenuto. Tutti tossivano, avevano la febbre. Anch’io ho sentito vampate di calore. Non abbiamo fatto test per il Covid 19, non sappiamo se eravamo positivi». Ieri sera il belga ha chiesto scusa all’Inter, scuse accettate dal club, senza la multa prevista dal codice etico.

(La Repubblica)