L'Uefa ai 55 campionati: classifica entro il 3 agosto per le prossime coppe

L'Uefa prova ad immaginare i possibili scenari della ripartenza e ieri ha informato le 55 federazioni. Tra i temi in agenda la priorità è finire i campionati, in alternativa anche in formula ridotta, nel caso di stop anticipato l'Uefa darà alle Leghe le direttive per stilare la classifica finale valida per le prossime coppe, e valuterà campionato per campionato. Capitolo coppe: resta in piedi l'ipotesi di disputarle in contemporanea con i campionati tra metà maggio ed inizio giugno, ma, se non fosse possibile, prima vanno chiusi i campionati entro fine luglio, poi spazio alle coppe dal 6 agosto con finale di Champions League il 29 agosto.

Capitolo nazionali: dovrebbero tornare in campo a settembre con 8 partite in 3 mesi. Per gli Europei under 21 sono in ballo due ipotesi: torneo integrale a 16 squadre spostato al giugno 2022; torneo ridotto a 8 squadre confermato nel giugno 2021, giocando una prequalificazione a marzo.

(Gasport)