L'obiettivo è ambizioso: giocare tutta la Champions

L'obiettivo dell'Uefa è quello di completare la Champions League integralmente. Trovando le date per le ultime gare di ritorno degli ottavi e proseguendo con quarti, semifinali e finale. A costo di allungare la stagione fino ad agosto inoltrato.

Si tratterebbe di giocare 17 partite da distribuire — teoricamente — in 11 giorni e 6 settimane. Prima settimana: gli ottavi. Seconda: l’andata quarti. Terza: il ritorno quarti. Quarta: l’andata semifinali. Quinta: il ritorno semifinali. Quindi, la finale di Istanbul. Serve però un calendario europeo allargato nel quale combinare le coppe con i campionati.

In alternativa alla formula integrale a Nyon stanno pensando anche ad altre soluzioni: si va dal proseguire il torneo soltanto con gare secche, passando per le final four fino ad arrivare alle final eight.

(Gasport)