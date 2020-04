Lo scontro finale sul calcio

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Il destino del calcio europeo viaggia su due binari orientati in direzione ostinata e contraria. L' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) chiede all'Uefa la sospensione delle manifestazioni internazionali fino alla fine del 2021, l'Uefa raccomanda alle 55 federazioni affiliate di portare a termine i campionati e le coppe internazionali. E in tutto questo, I'Assemblea di Lega della Serie A esprime all'unanimita l'intenzione di terminare il campionato.

IL SUGGERIMENTO DELL'OMS - La settimana scorsa l'Organizzazione Mondiale della Sanità - nel corso di una call confere-ce - avrebbe suggerito all'Uefa di tener chiuse le competizioni internazionali fino alla fine del 2021. L'indiscrezione arriva da Placar, rivista sportiva brasiliana che avrebbe ascoltato un testimone oculare della riunione telematica: quindi sospensione della Champions League e dell'Europa League, ma anche dei prossimi Europei di calcio già rinviati di un anno. A questo punto - secondo la tesi dell'OMS - anche le Olimpiadi di Tokyo 2021 - originariamente in programma nel 2020 - dovrebbero essere nuovamente a rischio. Tuttavia, è bene ricordare che il parere non è vincolante per l'organizzazione di tali manifestazioni.

LE INDICAZIONI DELL'UEFA - Ieri il massimo organo continentale ha incontrato le 55 federazioni affiliate raccomandando loro di portare a termine i campionati e le coppe nazionali. "Eventuali decisioni in merito agli argomenti affrontati - si legge nella nota di Nyon - potrebbero essere annunciate al termine del Comitato Esecutivo in programma giovedì (domani ndr). Alcune situazioni speciali potranno essere valutate - continua la nota dell'Uefa -in caso di campionati annullati verranno esaminate le linee guida relative alla partecipazione alle competizioni europee". La finale di Champions League dovrebbe svolgersi secondo i programmi dell'Uefa sabato 29 agosto, mentre quella di Europa League verra calendarizzata tra mercoledì 26 e giovedì 27.

LEGA CALCIO - Ieri l'Assemblea della Lega ha certificato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori. Bocciata la richiesta di Sky di poter ricevere uno sconto sui diritti tv - già acquisiti - della prossima stagione: il broadcaster di Santa Giulia aveva richiesto un taglio significativo, proposta che i presidenti della Serie A hanno rispedito al mittente. Nonostante i pareri contrastanti, il presidente Dal Pino ha avuto modo di compattare l'ambiente in vista dell'incontro odierno con il Governo. Anche gli arbitri sarebbero pronti a ripartire: ieri il presidente Aia Nicchi ha confermato la presenza della Var (a ranghi ridotti) e l'inutilità di un ritiro per i fischietti: "Sono ben allenati, basterà il raduno di una settimana. Potremmo designare arbitri per partite nella stessa città di apparenza del nostro tesserato".

INCONTRO SPADAFORA-FIGC - Oggi alle 12, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora avrà modo di confrontarsi con la Figc e le Leghe calcistiche sul protocollo di Sicurezza sanitario: saranno presenti, in videoconferenza - i presidenti delle componenti; al vaglio del Ministro, la decisione sulla ripresa degli allenamenti delle squadre professionistiche. E' probabile che si vada verso un ulteriore rinvio, con il ritorno agli allen-menti ipotizzabile per il 18maggio. Oggi l'Uefa incontrerà i Club e le maggiori Leghe continentali, domani a Nyon è previsto l'esecutivo dal quale usciranno le linee guida per riavviare l'intero movimento calcistico europeo.