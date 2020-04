L'ipotesi: test a tappeto, porte chiuse e ripresa a fine maggio

IL GIORNALE - Sulla ripartenza o meno della serie A grava un grosso punto interrogativo. II ministro dello Sport Spadafora, la Serie A e la Federazione stanno valutando varie ipotesi tra cui quella di riprendere il campionato a fine maggio. Al momento si ipotizza quella del 24 o del 31 maggio con una ripresa degli allenamenti nei centri sportivi dopo Pasqua o al piu tardi intorno al 3 maggio, per dare modo ai club di far rientrare i giocatori stranieri dai propri Paesi e metterli in quarantena per poi ricominciare l'attività in vista della ripresa, a porte chiuse e, se necessario, in campo neutro in zone meno problematiche dal punto di vista dei contagi.

Nell'Assemblea di Lega A convocata oggi si parlerà anche di questo oltre che del taglio degli stipendi dei giocatori per il periodo di inattività. Un'ipotesi prevede tamponi per tutti i giocatori, isolamento fino al risultato e, in caso di negatività, di tutti i calciatori, dello staff tecnico e del personale, si potrebbe riprendere I'attività e di conseguenza il campionato