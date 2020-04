Ligue 1. Sambia contagiato: in terapia intensiva. Se il Governo dà l'ok l'11 si va in campo

Il Coronavirus colpisce la Lugue 1. Junior Sambia, centrocampista ventitreenne del Montpellier, è finito in terapia intensiva e subito indotto in coma farmacologico. Intanto governo e federazione francese studiano un piano per riprendere l'attività: proprio ieri, la Lega ha formalizzato il piano di ripresa, autorizzando i raduni dall’11 maggio, data ufficiale di fine quarantena voluta dal Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, in vista di un ritorno in campo auspicato per metà giugno. Previo via libera del governo.

(Gasport)