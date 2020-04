Totti, l'ex capitano a sorpresa durante una lezione online di una scuola bergamasca: "Faccio il tifo per tutti voi" (FOTO)

Il cuore grande di Francesco Totti non si smentisce mai. Oggi pomeriggio, lo storico capitano della Roma, ha voluto fare una sorpresa ai ragazzi di una scuola del comune di Albino, in provincia di Bergamo, tra le più colpite dall'emergenza Coronavirus. L'ex 10 giallorosso è è entrato a sorpresa nel portale on line dove gli studenti, di elementari e medie, stavano facendo la loro lezione. "Faccio il tifo per tutti voi" l'abbraccio virtuale di Totti ai ragazzi stupiti per la sorpresa. "Quello che stai facendo dimostra quanto grande sei", gli dice un papà, quasi più emozionato del figlio. Totti, nonostante la confusione generale data dalle tante presenze on line, ha ribadito come sia il "momento di fare sacrifici, anche se è difficile. So che è dura, ma così facendo raggiungeremo il nostro obiettivo". Poi Francesco, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per "il lavoro di Gasperini e dell'Atalanta, una grande squadra", ha salutato tutti i 600 studenti, cercando di regalare una battuta a ognuno di loro.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE