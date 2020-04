Lega Pro: "Cassa integrazione per stipendi fino a 50 mila euro"

Appello accorato e congiunto quello lanciato ieri da Lega Pro, Assocalciatori ed Assoallenatori, che hanno richiesto al Governo di permettere ai calciatori con reddito annuo inferiore ai 50 mila euro di beneficiare dell'ammortizzatore sociale. L'obiettivo non è solo il salvataggio immediato del movimento, ma anche una risposta a medio-lungo termine. Lo precisa in un comunicato proprio la Lega Pro, presieduta da Francesco Ghirelli, in cui si specifica la richiesta di interventi ad hoc che permettano di sopperire alla mancanza di liquidità causata dal virus.

(Il Messaggero)