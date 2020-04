Le tv non cambiano idea: la sesta rata è in bilico. Ma il dialogo resta aperto

Sulla questione calcio-tv nulla è cambiato, con l'intenzione dei broadcaster di non versare la sesta rata, l'ultima. Nell'ultima assemblea di Lega, il 21 aprile, le tv si erano opposte al pagamento dell'intero importo della rata dei diritti televisivi e avevano chiesto sconti e dilazioni sui versamenti. 'No' della Lega, che aveva rinnovato a Sky, Dazn e Img l'invito a rispettare i contratti in essere. Oggi la maggioranza dei club resta intenzionata a riprendere il campionato, dunque si aspettano che i pagamenti siano regolarmente rispettati. E la causa di forza maggiore non è contemplata negli accordi.

Ma le tv prenderanno tempo. L'intenzione è quella di ottenere sconti per quanto riguarda la prossima stagione, l'ultima del triennio interessato. Sky e Dazn non commentano la fanno filtrare l’idea di un dialogo costruttivo con la Lega alla ricerca di soluzioni opportune. Nel frattempo si dovrà decidere l'atteggiamento dei club e qualcuno sta prendendo in considerazione l'ipotesi causa.

(Gasport)