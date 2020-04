Le strutture di allenamento: ok Juve, Roma e Lazio. Mezza Serie A va in hotel

Alla ripresa degli allenamenti le squadre andranno in ritiro. I luoghi frequentati da squadra e personale dovranno essere sanificati: dal centro sportivo alle palestre, passando per gli spogliatoi ma anche per gli hotel in cui le squadre soggiorneranno in mancanza di una sede propria.

Anche in questo contesto la Serie A si divide: Juventus e Milan hanno stanze e spazi sufficienti per tutto il gruppo squadra, così come per Napoli, Lecce, Cagliari e Lazio; non hanno spazi in abbondanza Inter ed Atalanta; la Roma, invece, alle 23 stanze di Trigoria può aggiungere le 13 solitamente dedicate al settore giovanile, mentre i 4 campi e i 2 ristoranti sono sufficienti alle altre esigenze. Altri club andranno in hotel: è il caso di Genoa, Sampdoria, Bologna, Spal, Sassuolo, Udinese, Verona, Brescia, mentre il presidente della Fiorentina Commisso lavora a un nuovo maxi centro sportivo.

(Gasport)