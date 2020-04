Le mille inquietudini di Higuain: il ritorno in Italia è un giallo

Se già la sua partenza per Buenos Aires aveva fatto discutere, ora a suscitare qualche perplessità è il ritorno di Gonzalo Higuain. Nessuna rottura per il momento, ma filtra una certa riluttanza da parte dell'attaccante argentino a fare ritorno in Italia. In primis c'è la volontà di rimanere accanto alla propria famiglia in un momento delicato, poi un po'di timore a recarsi proprio in Italia, fra i paesi più colpiti dal Coronavirus.

Gli altri stranieri della Juventus rientreranno tutti senza problemi e alla spicciolata. Quello di Higuain, che potrebbe comunque semplicemente accontentarsi di qualche giorno di permesso in più, non è ancora un caso, ma un piccolo campanello d'allarme è scattato in casa Juventus.

(Il Messaggero)