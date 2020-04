Le Federazioni al governo: «Aiutate le società»

Questa mattina alcune federazioni firmeranno un appello per chiedere al Governo di adottare alcuni provvedimenti in sede di conversione in legge del «Cura Italia» e soprattutto verso il cosiddetto «Decreto aprile» che potrebbe arrivare alla fine della settimana. Fra le richieste c'è quella di poter svincolare i fondi delle federazioni destinati alla campagna «Sport di tutti», interrotta con il sopraggiungere del lockdown. E di poter approvare provvedimenti a vantaggio delle società sportive. Su questo argomento, Forza Italia, primo firmatario Marco Marin, ha presentato un emendamento al «Cura Italia» che prevede lo stanziamento di 200 milioni per associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. I provvedimenti entreranno comunque nel «decreto aprile» e non nel «Cura Italia».

(Gasport)