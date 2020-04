Lazio: il piano scudetto è rimandato, non bocciato

Il nuovo decreto di Conte ha proibito alle squadre professioniste di allenarsi almeno fino a Pasquetta, estendendo i divieti fino al 13 aprile. Una decreto che sembra ad personam, e quella persona è Claudio Lotito, che già 10 giorni fa era pronto a convocare la Lazio a Formello per gli allenamenti. L'ipotesi che la Serie A riparta tra maggio e giugno è sempre viva, e il divieto fino al 13 aprile viene visto come un'apertura: c'è la volontà del Governo di rivalutare la situazione. Lotito, in caso si dovesse riprendere, è pronto a mandare in campo i suoi giocatori, anche per sfruttare il vantaggio di non aver mandato all'estero nessun giocatre, a differenza di Juve e Inter.

(corsera)