Lazio: allenamenti sì, ma gli stipendi sono in ritardo

In attesa dell'ok alla ripresa degli allenamenti dal Governo, da più di una settimana qualche giocatore della Lazio fa le prove a Formello. Leiva è stato avvistato ieri, e non è la prima volta, al centro sportivo per le cure specialistiche in piscina e il recupero fisioterapico consentito, dopo l'operazione al ginocchio. Sabato c'era Milinkovic a correre sul campo centrale. Luiz Felipe ieri si è allenato con un preparatore nello stesso campo, ma nessun assembramento di gruppo. La Lazio considera il proprio centro sicuro e senza nessuna possibilità di contagio.

Inoltre, Lotito non ha pagato gli stipendi del mese di marzo. In teoria gli stipendi dei giocatori e dello staff tecnico possono essere pagati entro 90 giorni da regolamento. Ma il gruppo deve ancora percepire 1.9 milioni di bonus individuali (pagabili entro il 30 settembre), secondo quanto riferito dall'ultimo bilancio semestrale, e l'ultimo accredito risale al 20 marzo.

(Il Messaggero)