L'avviso di Ceferin: «Stop ai tornei? Attenzione, rischiate l'esclusione dalle coppe»

Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, è stato chiaro dopo l'ipotesi della Lega belga di assegnare lo «scudetto» in base alla classifica al momento in cui si è fermato il campionato. Congelando il torneo a un turno dalla fine della regular season, prima dei playoff. Ceferin ha dichiarato: «Penso non sia questo il modo di procedere. La solidarietà non è una via a senso unico, non puoi chiedere aiuto e poi decidere cosa ti va bene. Le squadre del Belgio e le altre che pensano a una soluzione simile rischiano di non partecipare alle prossime coppe».

Il problema per l’Uefa, è che tutti in Europa decidano in maniera autonoma. A Nyon cercano di gestire collettivamente il problema, combinando le esigenze dei tornei nazionali con quelli delle coppe che assicurano benessere economico al sistema. Giusta o sbagliata che sia la decisione della federazione belga, per Ceferin è troppo presto per chiudere la stagione.

(Gasport)