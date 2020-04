L’associazione allenatori: “Dalle Lega tono padronale. Tra noi anche redditi bassi”

La frattura non si è ricomposta ed è difficile che accada in futuro. Lega e Aic hanno posizioni opposte. Ieri insieme ai calciatori si sono uniti anche i tecnici che, attraverso una nota del presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, hanno detto: “La dichiarazione della Lega Serie A ci appare estemporanea perché ancora non sappiamo che fine faranno i campionati. Il tono, che ci pare padronale, non ci garba. I nostri allenatori di alto livello hanno subito mostrato la volontà di contribuire. Ma ci sono altri allenatori, istruttori, preparatori e collaboratori che hanno meno redditi di lavoro: anche al di sotto delle medie nazionali. Qui non è possibile pensare ad una riduzione, per umanità“.

(gasport)