La Serie A prepara lo sconto alle tv

Se il calcio ripartirà, la diretta conseguenza è che ci sarà un contenimento delle perdite dell'intero sistema I club lasceranno inevitabilmente per strada gli incassi al botteghino visto che si ricomincerà a giocare solo a porte chiuse, ma verrà scongiurato il pericolo che le tv interrompano i pagamenti.

A maggio c'è la scadenza dell'ultima rata dei diritti tv: in ballo ci sono 233 milioni e resta in piedi l'ipotesi di uno sconto. La serie A medita di andare incontro a Sky e Dazn. Un osconto che però non necessariamente verrebbe concesso sulla quota di questa stagione, ma che, più probabilmente, venga rimandato alla prossima.

Entro il prossimo mese dovrà essere risolta anche la partita degli ingaggi. L'Aic ha respinto l'ipotesi di un taglio di 2 mensilità lorde, o di 4 qualora la stagione dovesse essere interrotta definitivamente.

(Corsport)