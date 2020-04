La Serie A non fa lo sconto a Sky sui diritti televisivi

È scontro tra i club di Serie A e Sky per quanto riguarda i diritti tv. La Lega infatti ha respinto la richiesta di uno sconto da parte dell'emittente satellitare sull'ultima tranche annuale dei diritti, che ammonta a 233 mln. Intanto la stessa Lega ha confermato a voto unanime di voler tornare alle attività, e ripartire con il campionato a fine maggio. Il Ministro Spadafora è cauto su questa ipotesi. Per capire quale sarà il futuro bisognerà attendere domani alle 12, quando SPadafora incontrerà in video conferenza il mondo del calcio per capire se ci sono gli estremi per una ripresa.

(milano finanza)