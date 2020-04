La prossima settimana verrà pubblicata la semestrale della Roma e Dan Friedkin resta spettatore più che interessato: il documento può dare al magnate texano nuove indicazioni su come muoversi per acquistare il club, nel caso in cui volesse ancora farlo. Intanto James Pallotta cerca nuovi soci per l'aumento di capitale: Starwood non parteciperà infatti all'ultima tranche.

(Gasport)