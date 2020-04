La Roma teme la concorrenza «sleale»

In attesa di conoscere quali saranno le decisioni del Governo e della Lega di Serie A in merito alla ripresa del campionato, la Roma è costretta a fare i conti con il futuro. La prossima stagione infatti sarà pesantemente condizionata dallo svolgimento, o meno, di quella in corso. In particolare, a preoccupare è il fatto di veder crescere le perdite in caso di mancati introiti sia televisivi che di mancata ripresa del campionato. Se l'Italia dovesse rimanere ferma, mentre gli altri campionati ripartiranno, in estate per il calciomercato i club italiani avranno meno potere economico per contrattare, e sarebbe molto più è difficile sedersi al tavolo per una trattativa con i top club europei. Discorso che vale soprattutto in uscita, visto che i giovani del nostro calcio fanno gola a molte realtà calcistiche, che non avrebbero problemi nel fare offerte per provare a strappare i talenti dal nostro campionato.

(corsera)