La Roma non può sfruttare l'arma Trigoria

La decisione di rinviare gli allenamenti di gruppo dal 4 al 18 maggio non sembra aver sorpreso Paulo Fonseca. In un'intervista rilasciata domenica, il tecnico giallorosso ha presupposto che potesse aver luogo questo slittamento e ad oggi, Paulo, non è convinto che il torneo possa ripartire. Intanto i calciatori stanno lavorando per lo più sulla resistenza e la forza, seguendo a casa tabelle stilate ad personam. Un conto però è «fare cyclette ed esercizi, un altro correre sul campo, tirare in porta, lavorare ad alta intensità», ha spiegato il preparatore Nuno Romano. La Roma intanto spera che il Governo possa tornare sui suoi passi e permettere di allenarsi individualmente agli atleti all'interno della struttura del club. E a Trigoria, essendoci sei campi a disposizione, e trattandosi di una fase di riatletizzazione, ci sarebbe lo spazio idoneo per garantire sedute individuali e in sicurezza. Entro giovedì, intanto, la Roma completerà il ciclo dei tamponi per calciatori e staff con famiglie annesse.

(il messaggero)