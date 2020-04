La Roma in attesa. Pallotta: “Friedkin? È ancora possibile”

Prima che la stagione si fermasse a causa del Coronavirus, la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin sembrava essere imminente. In queste settimane però la trattativa si arenata nei lunghi silenzi di una Roma deserta. Pallotta però è ottimista: “L’affare è ancora possibile? Sempre“. Quello che il presidente giallorosso non ha specificato è che gli effetti economici del Coronavirus avranno delle conseguenze anche sul prezzo di cessione della società, valutata alla fine dello scorso anno circa 700 milioni di euro, debiti compresi. Alla fine della crisi, insomma, le parti si dovranno sedere di nuovo a trattare, ma nulla è ancora deciso.

(corsera)