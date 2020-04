La Roma è già nel futuro con Zaniolo superstar

Prima o poi, nella vita di tutti noi, arriva un giorno in cui si ha la sensazione di aver intrapreso la strada giusta, e Nicolò Zaniolo, di questi riti di passaggio, ne ha già vissuti tanti. Dall’esordio al Bernabeu, fino all’immagine di quel bambino che gioca a calcio per una Milano deserta indossando la sua maglia. E il fotografo Gerace ha raccontato: “Mi ha contattato una persona su Facebook, dicendo di essere un parente del bambino. A quel punto, grazie ai suoi buoni uffici, sono riuscito a parlare con la famiglia. La mamma e il papà, però, non mi hanno neppure detto il nome del bimbo e mi hanno chiesto il massimo riserbo. Li capisco, con i decreti di questi giorni, che vogliono le persone a casa, può diventare una situazione delicata. Quindi per adesso non posso dire di più". Zaniolo è diventato il simbolo da esportazione della Roma. Ma di questa popolarità, chi se ne stupisce di meno è proprio il club. I dati di merchandising infatti raccontano come quella di Zaniolo sia la maglia più venduta insieme a quella di Dzeko. Con queste premesse, il richiamo che il ventenne ha sugli sponsor è enorme. Tombolini lo ha scelto come testimonial, ma le richieste aumentano, anche da parte di multinazionali come la Disney.

(gasport)