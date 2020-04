La ricca scalata dei procuratori: 200 milioni dalla A

Al giorno d'oggi nel mondo del calcio ha acquisito sempre maggior peso il ruolo del procuratore. Non deve stupire quindi che solo nell'ultimo anno in Serie A siano stati spesi 200 milioni di euro in procuratori, lo stesso valore che ha tutta la rosa del Cagliari per capire. Di questi 187 sarebbero stati messi dai club, mentre 13 dai giocatori. Ovviamente non tutti sono d'accordo con questo sistema; infatti la Fifa, attraverso Infantino, da anni è in guerra per cercare di dare un netto taglio a questo tipo di commissioni, diventate però ormai necessarie se si vuole portare a termine qualunque tipo di operazione. Dal report annuale della Federcalcio del 2015, in cui le spese per i procuratori erano state di 85 milioni, si è più che raddoppiato il flusso di denaro per portare a termine le operazioni di mercato. Sorge spontanea la domanda di quanto ancora potrà andare avanti questa storia, ma la cosa certa è che adesso la crisi generata dall'emergenza sanitaria colpirà tutti dai club ai procuratori, che nella prossima finestra di mercato potrebbero non tornare a guadagnare cifre come quelle dello scorso anno.

(corsera)