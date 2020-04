La quota esodati che spaventa il calcio italiano

Il calcio europeo sta cercando in questi giorni di porre le basi, attraverso le rispettive Leghe nazionali, per ripartire il prima possibile con i campionati e terminare la stagione. Uno degli interrogativi che spaventa però ogni società e al quale ancora non sembra esser stata trovata una soluzione è quello relativo ai giocatori in prestito o in scadenza di contratto. Se infatti, come sembra, il campionato riprenderà a fine maggio e terminerà nel mese di luglio come faranno tutti quei giocatori in prestito o con il contratto in scadenza il 30 giugno? Questo è l'interrogativo che spaventa molti club, Roma compresa visto che alcuni dei giocatori chiave per mister Fonseca in questo campionato sono proprio quelli in prestito come Smalling e Mkhitaryan. La Fifa intanto ha fatto sapere di poter far poco in merito ad accordi privati, ha rassicurato però che concederà deroghe fino alla fine dei campionati ma non può imporle ai rispettivi club o leghe nazionali.

(La Repubblica)