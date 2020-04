La Premier ora ha il 13 giugno come obiettivo a porte chiuse

La Premier League potrebbe riaprire il 13 giugno. Nella riunione di Londra di venerdì scorso, club della Premier hanno redatto un documento nel quale sono indicati ripresa degli allenamenti (18 maggio), la ripresa del torneo (il secondo fine settimana di giugno), la conclusione (19 luglio) e le due opzioni per l’avvio dell’edizione 2020-2021 (22 agosto quella più caldeggiata, 12 settembre l’alternativa). Questo programma è stato elaborato nello stesso giorno in cui la quarantena è stata estesa dal governo britannico al 7 maggio. Quella data sarà quasi sicuramente decisiva per il via libera definitivo, anche se il trend del Covid-19 nei giorni precedenti lascerà intuire molte cose.

(Gasport)