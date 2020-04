La politica in tackle: scudetto ai primi. E' solo l'antipasto delle cause future

L'idea è partita dai senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli, che hanno proposto al Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport Vincenzo Spadafora di assegnare i titoli dei campionati sospesi alle squadre che si trovavano in testa alle classifiche nei rispettivi campionati al momento dello stop. Questo per quanto riguarda tutti gli sport: dal basket al volley, passando per il calcio.

Se una decisione del genere creerebbe perplessità già per quanto riguarda il mondo del pallone, ancor più scalpore susciterebbe in un campionato come quello di pallacanestro, che per l'assegnazione del titolo già prevede la fase dei playoff.

L'ultimo ad esprimere la sua in tal senso è stato Galliani, a.d. del Monza, che ha minacciato conseguenze legali qualora il club brianzolo, attualmente in vantaggio di 16 punti sulla seconda, non venisse promosso dalla C alla B. Solo il campo metterebbe tutti d'accordo.

Nel frattempo la Federazione medici sportivi ha dettato le linee guida per l'eventuale ripresa: esami diagnostici per giocatori ed arbitri già positivi, e ritiri blindati in centri sportivi sanificati.

(Corsera)