La partita tra società e tv. Così si salva il sistema

La situazione del calcio in Germania ha fatto preoccupare molto il resto delle leghe nazionali europee. Se infatti la stagione non dovesse ripartire, costringendo così le squadre e perdere sia gli introiti delle partite che quelli derivanti dai diritti televisivi, allora quattro squadre della Bundesliga e nove squadre di seconda divisione andrebbero incontro al fallimento. Negli altri paesi anche la situazione non è molto chiara. In Francia e in Inghilterra si sta cercando di guadagnare tempo, congelando rate o chiedendo di aspettare di conoscere il futuro dei massimi campionati. In Italia i pagamenti di Sky e DAZN, emittenti satellitari in possesso dei diritti televisivi della Serie A, non sembrano essere messi in discussione, visto che non esiste una penale in caso di mancato svolgimento delle partite. Le due emittenti hanno già versato insieme un totale di 973 milioni di euro, divisi tra i vari club, e mancherebbe l'ultima tranche di 300 milioni, al momento ferma in attesa di sapere cosa accadrà alla Serie A ma non in discussione. Certo è che nonostante la ripresa parte di questi introiti per le emittenti mancheranno e si può ipotizzare un possibile sconto per i diritti delle partite del prossimo anno.

(corsera)