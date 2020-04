La minaccia della Uefa alle Leghe: un paradosso per Agnelli e la Juve

La lettera firmata da Uefa, Eca e European Leagues che non lascia troppo spazio ad interpretazioni per le varie federazioni: «Non seguite l'esempio del Belgio. Chiunque pensa a una soluzione simile rischia di non partecipare alle manifestazioni europee nella prossima stagione». Un paradosso per la Juventus. I bianconeri sono in testa alla classifica e avrebbero interesse a sospendere definitivamente il campionato, Andrea Agnelli però in questo caso deve sdoppiarsi essendo sia presidente della Juve che dell'Eca. Il club di Torino dopo aver inizialmente preso tempo spingendo per chiudere in anticipo il campionato, ha scelto di schierarsi accanto a Pallotta, Lotito e De Laurentiis per tornare in campo, ovviamente solo quando ci saranno adeguate garanzie sanitarie. Di sicuro anche l'accordo sugli stipendi (unica squadra a farlo) ha dato una spinta in più.

(Il Messaggero)