La Liga anticipa: via il 6 giugno. E dal 4 maggio sedute a gruppi

La Liga è pronta a tornare in campo. A dettare tempi e modi del ritorno in campo della Spagna saranno i responsabili della Sanità, però la federazione si è impegnata a non intralciare la lega, da sempre interessata alla ripresa. Il presidente della Liga vorrebbe che la prossima settimana tutte le squadre delle due massime serie si sottomettessero ai tamponi in cliniche private già contattate. Quella successiva, dal 4 maggio, dovrebbe prevedere il ritorno agli allenamenti, con l’idea di poter scendere in campo nel weekend del 6 giugno. Un'ipotesi ambiziosa che dovrà essere approvato dalla Sanità.

(Gasport)