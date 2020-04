La lezione degli ultrà tedeschi alla Merkel

Gli ultras si muovono in concreto. Il capo ultrà dell'Atalanta, il Bocia, ha scritto una lettera al presidente Percassi per dire: «Chiudiamo così il campionato, Bergamo e la sua gente vengono prima della nostra squadra». I tifosi della Roma, invece, si sono messi a disposizione del club per distribuire pacchi agli anziani in casa. Quelli della curva Fiesole fiorentina hanno comprato e regalato 2000 mascherine all'ospedale Palagi. I tifosi delle curve di Sampdoria, Milan, Como hanno raccolto offerte per gli ospedali. Quelli del Genoa hanno acquistato 2000 mascherine e 8000 calzari per le case di riposo genovesi. I tifosi di Norimberga hanno inviato una raccolta fondi di 15.669,90 euro a quelli che chiamano i “fratelli ultras” di Brescia. Ed un biglietto che dice così: «Non siete soli». Dovrebbero spiegarlo anche a qualche connazionale: diciamo la Merkel e i geni di Die Welt.

(Il Giornale)