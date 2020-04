La Fifa detta la linea: "I contratti sono da prorogare, accordo sui tagli o decidiamo noi"

La Fifa scende in campo e detta le sue regole, che rivoluzionano quelle in vigore finora. L’intenzione del governo calcistico è quella di togliere d’impaccio i Paesi membri . La volontà di portare a termine questa stagione è evidente. Un aiuto in tal senso viene dalla nuova norma sui contratti: "Con l’attuale sospensione delle competizioni è ormai chiaro che l’attuale stagione non terminerà quando si pensava, perciò si propone che i contratti siano estesi fino al fattivo termine della stagione in corso". La Fifa ha deciso di rinviare l’entrata in vigore, prevista per il 1° luglio, delle nuove regole che limiteranno a 8 il numero dei prestiti possibile per ogni squadra. Se ne riparlerà più avanti. Sui prestiti dell’annata 2019-20 in scadenza il 30 giugno invece da Zurigo suggeriscono che il calciatore rimanga nella squadra dove ha giocato quest’anno fino al completamento della stagione.

(gasport)