Kluivert: “Meglio l’Europeo della Champions”

Le ennesime dichiarazioni di Justin Kluivert, stavolta alla rivista olandese “Helden Magazine”, non hanno fatto piacere ai tifosi romanisti: "Preferirei vincere l’Europeo con l’Olanda che la Champions League con la Roma“ Le parole d’amore verso il suo paese però non si sono limitate a queste nel corso dell’intervista: “Tra Roma e Amsterdam preferisco senza dubbio vivere in Olanda. Mi sarebbe piaciuto continuare a giocare all’Ajax, ma non mi pento delle scelte fatte. Il mio sogno, però è terminare la carriera dove l’ho iniziata“.

(corsera)