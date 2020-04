«Io, Cappioli, l’ultrà di Bali Voglio alzarmi ancora alle 4 per vedere le partite»

CORSERA - Massimiliano Cappioli, ex centrocampista che ha vestito la maglia della Roma dal 1993 al 1996, ha rilasciato un'intervista al quotidiano nazionale in cui ha parlato della sua voglia di rivedere i giallorossi scendere in campo e, soprattutto, della sua idea in merito alla ripresa del campionato. Queste le sue parole.

Qual è la situazione in Indonesia?

«Il virus è arrivato anche qui a Bali, ma come numeri siamo bassi, ci sono pochi contagiati: non è una situazione critica, per il momento, ma le chiusure proseguiranno almeno fino al 30 maggio. È chiuso anche l’aeroporto e questo per me è un problema, perché sarei dovuto venire in Italia: hanno cancellato i voli. Ci riproverò a giugno e poi starò in quarantena come è giusto che sia».

Si sta discutendo molto sulla possibilità di una ripresa del campionato. Lei che ne pensa?

«Se si ferma il calcio è un bel problema per tutti perché, tra sponsor e pubblicità, muove un bel po’ di soldi. C’è un interesse a farlo riprendere, però l’importante è che non si metta a rischio la salute della gente».

Che Roma si aspetta alla ripresa?

«Una squadra in lotta con l’Atalanta per conquistare un posto in Champions League. Non sarà facile, anche se tutti i valori di prima della pausa verranno azzerati: riprendere a giocare sarà dura per tutti. Dopo questa lunga inattività bisognerà fare di nuovo la preparazione».