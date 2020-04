Inchiesta su Liverpool-Atletico: potrebbe aver diffuso il contagio

Liverpool-Atletico Madrid è sotto inchiesta come presunto focolaio di diffusione del Covid-19. Il match di Champions giocato all’Anfield l’11 marzo e finito 3-2 per la squadra spagnola, è stato analizzato dall’Università di Liverpool. Steve Rotheram, sindaco dell’area metropolitana di Liverpool, ha dichiarato: «Se le persone hanno contratto il Covid-19 come risultato diretto di un evento sportivo che non avrebbe dovuto aver luogo, sarebbe uno scandalo. Dopo quella partita è stato riscontrato un aumento dei contagi ed è giusto indagare. Dobbiamo capire se la presenza dei tifosi spagnoli abbia contribuito alla diffusione del virus».

(Gasport)