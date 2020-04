In ritiro per scattare. Controlli e ripresa: squadre al lavoro in "luoghi chiusi"

Un ritiro in pieno stile 'estivo': questo è ciò che raccomandano dalla Commissione medica della Federcalcio in vista della ripresa degli allenamenti. Una sorta di preparazione isolata, non solo per i calciatori ma per tutto lo staff, con controlli precisi e circostanziati soprattutto per quanto riguarda l'apparato respiratorio e quello cardiovascolare, per evitare brutte sorprese. E gli arbitri non sono esclusi dal protocollo stilato dagli specialisti.

Il nodo resta quello del rispetto della distanza tra le persone una volta che si tornerà a giocare: la data più gettonata è quella del 24 maggio con la possibilità di slittare di una o due settimane.

Il protocollo resta aperto a modifiche, tanto che sono attese entro venerdì tutte le osservazioni delle parti in causa - calciatori e allenatori in primis - da presentare alla Commissione medica.

(Gasport)