Lo stadio della Roma è al vaglio del Campidoglio ma, a causa dell'emergenza sanitaria mondiale, è finito ovviamente finito in secondo piano rispetto ad altre priorità. Anche il magnate ceco Vitek, interessato all’area, aspetterà la fine della pandemia per rifarsi sotto. Ma è dal Comune che il club aspetta notizie. Se non ci sarà il via libera in tempi ragionevoli la strada che il club intraprenderà sarà solo una: l’azione legale. E lo stadio tornerà a essere una chimera.

(Gasport)