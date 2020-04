Il piano Mkhitaryan

La Roma è pronta a mettere le basi per la squadra del prossimo anno. Obiettivo principale del club giallorosso, e soprattutto del tecnico Fonseca, sarebbe la conferma del prestito per un altro anno di Mkhitaryan. L'armeno ha espresso in più occasioni di trovarsi bene nella Capitale e di avere un ottimo rapporto con il tecnico portoghese. Il piano per tenerlo un altro anno a Roma però non è scontato. Il giocatore è infatti di proprietà dell'Arsenal e il suo contratto è in scadenza nel 2021, dovrà quindi rinnovarlo se si vorrà prolungare il prestito. Inoltre per la prossima stagione il club giallorosso ha deciso di imporre un tetto agli ingaggi di tre milioni, quindi l'armeno sarà costretto a venire incontro alla società se vorrà firmare ancora per la Roma. Infine ci sarebbe l'ipotesi di acquisto del cartellino del giocatore, che il club inglese però valuta non meno di 20 milioni, cifra ritenuta dal ds Petrachi troppo elevata.

(gasport)