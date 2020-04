Il piano di Infantino. Fondo salva calcio: centinaia di milioni dalla Fifa ai club

L'obiettivo principale, per la Fifa, è salvare il calcio dalla crisi economica. L'idea del presidente Infantino è la creazione di un fondo speciale destinato all’intero movimento, in particolare a chi è più in difficoltà. Un piano Marshall che soccorra il mondo del pallone, che possa essere alimentato da una parte dei 2,5 miliardi di euro delle riserve complessive della Fifa, usando come eventuali garanzie anche i futuri ricavi da diritti televisivi. La Uefa cerca di fare lo stesso a livello europeo: va in questa direzione anche la riunione di oggi con le 55 leghe del continente in cui si parlerà anche delle soluzioni per portare a termine i campionati, tanto da considerare secondarie le competizioni europee. Per farlo propone tre soluzioni di ripartenza con start a maggio, giugno, addirittura settembre con finale e immediata ripartenza della stagione successiva. La Champions potrebbe essere ridotta a una final-four dopo aver completato gli ottavi e giocato i quarti in gara unica: ipotesi estreme.

(gasport)