Il nuovo stadio? In attesa da 3000 giorni...

Dalle parti dell’Eur si chiedono quanti giorni dovranno ancora passare per il via definitivo al progetto dello stadio della Roma. Perché proprio in questo periodo è stato tagliato il traguardo dei 3000 giorni di attesa dal giorno in cui James Pallotta e Luca Parnasi firmarono l’accordo per la costruzione del nuovo impianto.

Anche in questo caso il coronavirus ha bloccato tutto. La variante e la convenzione urbanistica sono infatti ancora fermi nei vari dipartimenti del Comune di Roma, in attesa della loro approvazione. L’okay sembrava poter arrivare proprio nel mese di marzo. In casa Roma sperano che con la ripresa delle attività, a maggio possa esserci anche il passo finale verso l’approvazione definitiva.

Intanto a Houston Marc Watts, braccio destro di Dan Friedkin, è stato nominato nella commissione di 39 saggi che in Texas dovranno guidare la ripartenza post-coronavirus

(Gasport)