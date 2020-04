Il governo sgonfia la palla

Con ogni probabilità questa il sera il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite a "Che Tempo che fa" dirà che "non ci sono ancora le condizioni" per tornare a giocare. Il governo sta preparando un nuovo Dpcm che darà il via libera agli sport individuali. I calciatori, dunque, potranno allenarsi ma non nei centri sportivi. Dunque, calcio rimandato. E' possibile che la data giusta per la ripartenza sia il 18 maggio.

Ieri i medici dei club di Serie A hanno ribadito la loro posizione: «Nessuno di noi è contrario a finire il campionato, non c'è alcuna preclusione, anzi. Siamo tutti perché il torneo venga concluso. Il problema è quando, perché va fatto in sicurezza. Noi siamo convinti che questa sicurezza si possa ragionevolmente raggiungere, e la questione decisiva dunque è la variabile tempo». Intanto, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, pensa alle soluzioni e punta sui play-off e play-out, idea che vorrebbe introdurre in pianta stabile nel campionato.

(Il Messaggero)