Il derby sul web, in gol con le donazioni per il Covid Hospital

Lazio e Roma tornano in campo contro il Coronavirus in un derby virtuale, ma i protagonisti saranno i tifosi delle squadre: l'appuntamento è alle 15.00 e il link da digitare per giocare la stracittadina virtuale sarà www.tutticontrocovid.it. Ci sarà l'immagine di un campo verde con due porte ed un pallone che andrà in rete a seconda di quante donazioni arriveranno da entrambe le squadre. Vince chi dona di più. L'intero ricavato andrà al Covid Hospital del Policlinico Tor Vergata di Roma, mentre il campo virtuale è stato creato dalla Magnetic Media Network.

(Il Messaggero)