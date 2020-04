Il derby romano contro il Covid-19

IL TEMPO (D. ROCCA) - Torna il derby, con Roma e Lazio in campo per combattere il Covid-19. Domenica in onda il primo match virtuale dove fare la differenza sarà la passione delle tifoserie. La partita si svolgerà attraverso una piattaforma digitale sulla quale si visualizzerà un terreno di gioco senza calciatori e una palla si muoverà spinta dal volume delle donazioni. A partire da offerte di un minimo di 2 euro (il ricavato sarà devoluto al Policlinico Universitario di Tor Vergata), le tifoserie doneranno a nome della propria squadra: superando determinate soglie di donazione si segneranno i «gol della generosità».

Durante la sfida, sarà visibile un monitor che mostrerà una diretta streaming con telecronaca dell'evento. Fra gli ospiti, oltre ad alcuni calciatori dei due club, interverranno Enrico Montesano, Giulio Scarpati, Enrico Vanzina, Carlo Verdone e Dino Zoff.